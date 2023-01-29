Лента новостей
- Искусственный интеллект перенёс героев "Простоквашино" в американский ситком 06:37 122
- Вышла очередная серия сериала "Завод" с Иманбеком 05:19 242
- Законопроект о блокировке TikTok в США рассмотрят конгрессмены 04:40 294
- Взрослые "зайцы" прикидываются детьми в автобусах Атырау 03:14 409
- Более 16 тысячам казахстанцев запрещён выезд из страны из-за долгов по алиментам 02:51 392
- Cнегоход наехал на людей в Актобе: медики рассказали о состоянии пострадавших 01:39 479
- В суд передали дело директора школы, с ножом напавшего на жену и ребёнка 00:20 622
- "Не надо драматизировать" - политолог о скандалах в Народной партии Казахстана 28.01.2023 542
- Казахстанцы пытаются из-за рубежа ввезти авто и незаконно их легализовать - МВД 28.01.2023 596
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 622
- Туман ожидается в нескольких регионах Казахстана в воскресенье 28.01.2023 483
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 632
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 3493
- Смертельное ДТП произошло в Атырауской области 28.01.2023 692
- Теракт в Иерусалиме устроил 13-летний подросток 28.01.2023 858
- Пилотную программу по предупреждению гепатитов запустили в Астане 28.01.2023 568
- Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве 28.01.2023 1127
- Ввести срочную службу в армии для женщин планируют в Армении 28.01.2023 714
- Очень надеюсь, что мы ещё встретимся: Рыбакина обратилась к Cоболенко 28.01.2023 599
- Героин и психотропы изъяли полицейские у иностранцев в Туркестанской области 28.01.2023 610
- Елена Рыбакина уступила пятой ракетке мира в финале Australian Open 28.01.2023 1286
- Машину в подарок пообещали мошенники астанчанам 28.01.2023 630
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 590
- Правительственную комиссию по подготовке к паводкам создали в Казахстане 28.01.2023 638
- Не могли связаться с родственником в ИВС: случай прокомментировали в полиции 28.01.2023 695
- Диван скинули на голову прохожего: житель Актау ждёт операции 28.01.2023 746
- Теннисистка из Астаны сыграла в финале юниорского турнира в Австралии 28.01.2023 854
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 693
- Программы по повышению качества образования реализуют в школах Мангистау 28.01.2023 802
- Амир и Медина: самые популярные имена для младенцев назвали в Павлодаре 28.01.2023 667
- 19-летняя девушка прыгнула со строящегося здания в Таразе 28.01.2023 1135
- В Астане домработница обокрала хозяйку в первый же день работы 28.01.2023 1077
- Из горящего микроавтобуса в столице госпитализирован водитель 28.01.2023 677
- Ирина Смирнова высказалась о своей кандидатуре в Мажилис и скандалах в НПК 28.01.2023 978
- ОПГ наркоторговцев задержали в Астане 28.01.2023 646
- Тимофей Скатов шагнул в полуфинал "Челленджера" 28.01.2023 802
- Частный сектор в Петропавловске остался без воды из-за аварии 28.01.2023 658
- Семь человек убиты в результате нападения на синагогу в Иерусалиме 28.01.2023 780
- Коронавирусом за сутки заразились около 60 казахстанцев 28.01.2023 711
- Пациентку с гигантскими камнями в почках спасли столичные врачи 28.01.2023 1106
- Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента 28.01.2023 769
- Руководителей Сайрам-Угамского нацпарка подозревают во взятках 28.01.2023 1096
- Обмороженное тело мужчины нашли рядом с рынком в Шымкенте 28.01.2023 913
- В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 28.01.2023 742
- Медики рассказали о состоянии мужчины, вытащившего из огня четверых детей 28.01.2023 798
- Около 10 миллиардов тенге составляет предварительная сумма ущерба государству от лжетранзита автомобилей в Мангистау 28.01.2023 831
- На границе с Китаем застряли 30 павлодарских автобусов 28.01.2023 824
- Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо 28.01.2023 1720
- Россиянам больше не продают новые машины в Казахстане - СМИ 28.01.2023 16617
- Несколько месяцев пролежал в своей квартире актюбинский пенсионер 28.01.2023 1435
- Шесть младенцев умерли в роддоме Кыргызстана 28.01.2023 788
- "Барыс" нокаутировал в домашнем матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ 28.01.2023 1191
- Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки 28.01.2023 941
- В Риддере женщина, спускаясь с балкона третьего этажа уронила двухлетнего ребенка 27.01.2023 1440
- Тайник с похищенным в январских событиях оружием нашли в Таразе 27.01.2023 802
- Елена Рыбакина в финале Australian Open: что говорят о её шансах эксперты из России и США 27.01.2023 1021
- Нападение на посольство Азербайджана: в МИД Казахстана выступили с заявлением 27.01.2023 1040
- Наркотики в гостинице изготавливал и хранил житель Акмолинской области 27.01.2023 924
- Минюст зарегистрировал список инициативной группы партии "Ынтымак" 27.01.2023 1022
- Более 3000 авто легализовали в Казахстане 27.01.2023 915
- Аэрофлот возобновит полёты в Казахстан 27.01.2023 910
- Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по пара биатлону в Швеции 27.01.2023 784
- Дело о насилии над малолетним ребёнком расследуют в Актау 27.01.2023 1069
- Сколько займов выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 27.01.2023 877
- Тепличный комплекс самовольно подключился к газопроводу в Туркестанской области 27.01.2023 4678
- За мат в адрес учителя или врача штраф будет больше, чем за брань в семье 27.01.2023 892
- Почти 100 абитуриентов лишили права сдать ЕНТ в январе в Казахстане 27.01.2023 1109
- В Казахстане отменят сопроводительные накладные на товары 27.01.2023 969
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 931
- Премьер-министр открыл стекольный завод в Шымкенте 27.01.2023 825
- Жителям ВКО рекомендуют воздержаться от поездок в горы 27.01.2023 1268
- Около 40 вузов предоставят скидки для обучения военнослужащих в Казахстане 27.01.2023 897
- "Визаран" для иностранцев отменили в Казахстане 27.01.2023 977
- В Таразе работники ТЭЦ потребовали увеличить им зарплату 27.01.2023 992
- Охота на сайгаков: в Минэкологии объяснили необходимость отстрела животных 27.01.2023 871
- Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане 27.01.2023 998
- Два трупа нашли в селе Костанайской области 27.01.2023 1172
- Каждый чётвертый турист в Казахстане приезжает в Алматы 27.01.2023 1091
- Горнолыжный турист тратит в пять раз больше, чем пляжный турист - Оралов 27.01.2023 1105
- Бибисара Асаубаева победила сильнейшего гроссмейстера Сергея Карякина 27.01.2023 1145
Искусственный интеллект перенёс героев "Простоквашино" в американский ситком
Российский блогер Александр Доброкотов при помощи нейросети Midjourney создал заставку к несуществующему телесериалу "Простоквашино" в стиле американских ситкомов из 1980-х. Свою работу Доброкотов опубликовал на YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Энтузиаст попросил нейросеть изобразить героев одноимённого мультсериала в виде реалистичных персонажей. Исходя из задачи, Midjourney превратила Дядю Федора, Маму, Папу и почтальона Печкина в людей, а Матроскина, Шарика и Галчонка в кукольных персонажей. При этом телёнка Гаврюшу нейросеть изобразила в виде настоящей коровы.
Примечательно, что для заставки Доброкотов также создал кадры с деревенским домом, в котором по сюжету живёт семья, и дорожным знаком, обозначающим название населённого пункта, – Curled milks ("Свернувшееся молоко" или "Простокваша").
В качестве саундтрека для опенинга несуществующего сериала блогер выбрал песню Jump Off группы Easy Fresh.
-
Trend news
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 614
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 622
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 2994
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 585
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 687
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2206
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 1839
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1317
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1342
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 2712
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2234
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 2999
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1499
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1466
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2035
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1611
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2189
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1630
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1833
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3524
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 1991
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1936
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13013
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1729
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2190
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5646
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2177
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2508
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 2992
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9225
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2417
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 15977
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3291
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2625
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 130252
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2479
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 39243
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6042
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 5566
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5771
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 14824
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6354
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19360
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9543
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2654
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3305
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2713
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3132
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25845
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8372
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2512
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5340
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2861
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3313
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10098
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9703
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8433
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4807
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5014
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5115
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7021
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3297
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3814
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4518
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55098
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4437
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6219
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3746
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4502
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4900
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5173
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 8983
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 10961
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4468
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 4475
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 15941
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6523
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 4964
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 4420
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 7098
-
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 924
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1030
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 1655
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1225
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1191
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1584
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1292
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1825
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1506
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1714
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1852
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1821
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1779
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1763
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1640
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1835
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1899
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1881
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1870
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2102
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 1987
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2311
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2365
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2239
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2215
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2370
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2345
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2545
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2424
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2341
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2443
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2568
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4944
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3137
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3567
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4521
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4203
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4170
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4110
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3752
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5011
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5150
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6833
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6909
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6867
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5285
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5169
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5412
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5695
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5287
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 4996
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6298
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6072
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6577
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6467
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6355
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6808
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7303
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7688
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8162
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7403
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 8332
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 8172
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 8503
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 8281
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8410
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 9273
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 9312
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 8988
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9540
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 9237
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 9287
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8641
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 9438
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9806
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 9413
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9712
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 9186
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9851
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 9317