Искусственный интеллект перенёс героев "Простоквашино" в американский ситком

Фото: скриншот с видео

Российский блогер Александр Доброкотов при помощи нейросети Midjourney создал заставку к несуществующему телесериалу "Простоквашино" в стиле американских ситкомов из 1980-х. Свою работу Доброкотов опубликовал на YouTube, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Энтузиаст попросил нейросеть изобразить героев одноимённого мультсериала в виде реалистичных персонажей. Исходя из задачи, Midjourney превратила Дядю Федора, Маму, Папу и почтальона Печкина в людей, а Матроскина, Шарика и Галчонка в кукольных персонажей. При этом телёнка Гаврюшу нейросеть изобразила в виде настоящей коровы.

Примечательно, что для заставки Доброкотов также создал кадры с деревенским домом, в котором по сюжету живёт семья, и дорожным знаком, обозначающим название населённого пункта, – Curled milks ("Свернувшееся молоко" или "Простокваша").

В качестве саундтрека для опенинга несуществующего сериала блогер выбрал песню Jump Off группы Easy Fresh.