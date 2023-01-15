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"Мошенники смогут звонить голосом вашей мамы": Microsoft создала новую нейросеть
Корпорация Microsoft представила новый проект из области искусственного интеллекта. Разработка под названием VALL-E умеет весьма точно имитировать любой человеческий голос, предварительно послушав его всего три секунды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на IСhip.
Причём искусственный интеллект способен подражать человеку с сохранением как тембра, так и эмоциональной окрашенности его голоса. Позиционируемая как языковая модель нейронного кодека разработка опирается на технологии EnCodec.
VALL-E обучили на библиотеке LibriLight, содержащей порядка 60 000 часов речи, полученных более чем от 7000 человек.
Однако пока это всё исключительно речь на английском языке, так что отечественным телефонным мошенникам ещё придется подождать, прежде чем запускать массовый обзвон жителей постсоветсткого пространства.
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