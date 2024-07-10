"Отдает какой-то провинцией": столичные жители в ужасе от благоустройства своего района

Инфраструктурным беспределом назвали жители Астаны качество пешеходных дорожек по улице Сыганак, передает BaigeNews.kz.

Фотографией одного из таких мест с нами поделились жители близлежащих домов. Они утверждают, что после установки этого оборудования, по тротуарной дорожке стало невозможно проезжать на велосипеде. Неудобства испытывают и женщины с колясками, которым также приходится выбирать обходной путь.

"Эту улицу мы с друзьями называем "районом вечных строек" за то, что тут возводят многоэтажки. И она соответствует названию полностью. Техника развозит грязь, всегда что-то перекопано. Ладно, к этому мы привыкли, но почему нужно размещать коммуникации посреди пешеходной дороги? Это уже не смешно. Мало нам, что сама брусчатка вся кривая, в разные стороны? Ладно я – обойду. Но другой, кто не знает, в темноте может не заметить, споткнуться и сломать себе что-то", - негодует житель одного из соседних домов Максим Грудинин. "Это какой-то беспредел инфраструктурный. Я здесь квартиру снимаю по низкой цене. Только поэтому приходится все это терпеть. Иначе давно бы съехал. Понастроили этих домов, людей заселили, а о том, как они тут будут жить дальше, видимо думать не хочет никто. Вроде и до центра недалеко, а все отдает какой-то провинцией", - жалуется еще один житель района Куаныш Сабитов.

Молодые люди попросили нашу редакцию разобраться в вопросе. За комментарием мы обратились в акимат района "Нура". С их помощью удалось выяснить, что на снимке важные для близлежащих зданий сети и в этом году их вынос не планируется.

"На данном участке расположены сети канализационно-насосной станции, с помощью которой обслуживаются десятки домов находящихся рядом. По информации Elorda Eco System, в текущем году вынос сетей не планируется. Акиматом района для обеспечения удобства жителей временно была обустроена тротуарная тропа. После выноса сетей участок будет облагорожен", - рассказали в пресс-службе районного акимата.

Правда, почему для сетей не выбрали один из широких участков земли вне пешеходной зоны, нам не ответили. Напомним, это не первый раз, когда жители района жалуются на благоустройство и инфраструктуру. Накануне наша редакция рассказывала о строительстве нового бульвара, которое может затянуться на годы вперед.

А еще зимой мы сняли репортаж про "теплый" остановочный павильон, температура в котором ничем не отличалась от той, что на улице. Не так давно его демонтировали, заменив на новый. Вскоре остановку должны подключить.