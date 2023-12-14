В "тёплых" остановках Астаны -22 и ничего не видно: как горожане добираются до работы?
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На неисправные тёплые остановки жалуются столичные жители, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В некоторых павильонах стёкла покрылись изморозью изнутри.
Морозы в столице после относительно теплого начала декабря, похоже, застали врасплох многих жителей. Особенно тех, кто вынужден добираться на работу, пользуясь общественным транспортом. К тому же, не все тёплые остановки находятся в исправном состоянии.
Как на остановке "ЖК "Шыгыс". Её обслуживают 4 маршрута: 29А, 29, 61 и 49. Но даже они не справляются с огромным потоком людей.
"Добавьте нам автобусов в 29-й маршрут. В районе "Нұра" так много домов современных сдали. Люди просто пачками идут на остановки", - рассказывает местная жительница Жумагуль Есемесова.
Люди жалуются: что внутри остановки, что снаружи, разницы никакой. На промерзших стёклах, сквозь которые пассажиры должны следить за приближением транспорта, можно рисовать узоры. Дверь едва закрывается, а вместо пола – бетон.
Отметим, стоимость одной такой остановки превышает 10 миллионов тенге. В Астане их уже больше 200. В ближайший год появится ещё 50.
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