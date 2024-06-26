Строительство бульвара в Астане обернулось инфраструктурным коллапсом
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
124Фото: Марк Брюшко.
При строительстве района "Нура" используют современные решения. Архитекторы продумали социальную инфраструктуру. Вдоль нового променада откроются три школы, рассчитанные на 12000 человек и детские сады. Забыли лишь об одном – о пешеходной доступности. Территорию будущей аллеи раскопали между домами больше года назад. В таком состоянии она пребывает по сей день. После каждого дождя превращается в поле грязи. А в сухое время года становится источником пыли. Отношение к перспективному проекту у людей резко изменилось. А в городском акимате рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, почему жители не дождутся завершения строительства до 2027 года.
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