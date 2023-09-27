"Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы

В Алматы задержан 19-летний парень, подозреваемый в убийстве четырехлетнего сына своей сожительницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сотрудники детского сада на окраине Алматы пребывают в шоке после известия о смерти маленького Ханторе. Руководитель дошкольного учреждения рассказывает: каждый день четырёхлетнего ребенка привозил отчим. В то утро воспитатели сразу заподозрили неладное. Они увидели на лице малыша синяки. Внезапно мальчику стало плохо. Испуганные няни сразу же вызвали его мать.

"Воспитатель приняла. Около двух минут она спрашивала, почему ребенок в таком состоянии — то, что у него синяк на лице", — рассказала учредитель детского сада Айкерим Уалиханова.

На вопрос воспитателей о том, что случилось, ребёнок сказал: "Папа ударил". Через некоторое время мальчик воды попросил.

"Мы воду дали, и он начал рыгать. Даже часа не прошло, я перезвонила маме, и она сказала, что всё хорошо", — поделилась Айкерим Уалиханова.

Преступление произошло в спальном районе города. По словам соседей, мать убитого ребенка снимала квартиру. И якобы несколько месяцев назад к ней переехал возлюбленный. Всё произошло в квартире на четвёртом этаже высотки. Предположительно, мужчина набросился на пасынка. Известно, что отчим бил четырёхлетнего ребенка по животу, после чего отвёз мальчика в детский сад.

О матери убитого ребенка известно немного. 25-летняя женщина работает преподавателем в строительно-техническом колледже. Есть версия, что у педагога произошёл роман с 19-летним студентом, которого сейчас и подозревают в убийстве мальчика. Однако в администрации учебного заведения уверяют: сожитель женщины не имеет никакого отношения к этому колледжу. А сама мать малыша устроилась сюда на работу всего несколько недель назад.

"Она преподаватель специальных дисциплин по специальности "Электромонтажники". Мы о ней ничего плохого сказать ничего не можем, так как она только недавно начала работать. Этот студент у нас не обучается. У нас учатся дети от 16 до 18 лет. Мы не знаем его ни имени, ни фамилии, поэтому сказать ничего не можем. Но это однозначно не наш студент", — сообщила заместитель директора по учебно-производственной работе Алматинского строительно-технического колледжа Эльвира Бактыбаева.

После жестокого избиения ребёнок впал в кому. У мальчика произошёл разрыв внутренних органов. Малыш скончался в больнице. Отчима уже задержали.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 99, часть 3 Уголовного Кодекса РК ("Убийство малолетнего лица — прим. ред.). Назначена экспертиза. По подозрению в совершении данного преступления сразу был задержан сожитель матери ребенка, который сначала не признавался, потом дал признательные показания. Сейчас мы уточняем, что могло произойти внутри семьи, как часто ребенок подвергался избиению. Опрашиваем мать, которая, по крайней мере, утверждает, что сожитель не бил ребенка", — рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

За убийство малолетнего ребенка подозреваемому может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Знала ли о регулярных издевательствах над мальчиком его мать, пока неизвестно.