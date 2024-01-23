От Вернинского до Кеминского: самые сильные землетрясения когда-либо сотрясавшие Алматы

Землетрясение произошедшее прошлой ночью в Алматы стало одном из самых ощутимых за последние несколько лет. По данным ДЧС, толчки не превышали пяти баллов, однако, как утверждают многие жители города, они были сильнее. Обошлось без разрушений и жертв, но есть пострадавшие. По данным Минздрава, 44 человека обратились за медпомощью с различными травмами. В истории города, который считается самым сейсмоопасным в стране, это уже не первое землетрясение. Корреспондент BaigeNews.kz сделал обзор самых крупных землетрясений, которые когда-либо происходили на территории Казахстана.

Верненское землетрясение, 1887 год

Одно из крупных землетрясений в истории города зафиксировано в июне 1887 года (по старому календарю). Алматы на тот момент назывался Верным. Толчки в 7,3 балла по шкале Рихтера практически полностью разрушили город.

Его очаг располагался на северном склоне Заилийского Алатау в 10—12 километрах к югу от города на глубине около 60 километров.

В документах об этом землетрясении писали, что города после случившегося больше не существует, на месте одни развалины. Было разрушено1799 каменных и 839 деревянных зданий.

Землетрясение было настолько сильным, что его толчки ощущались не один день.

Выяснение геологических причин землетрясения, его размеров и последствий, выбор нового места для Верного было поручено профессору Петербургского горного института И. В. Мушкетову. По его оценке общая площадь разрушений составила более 2000 км².

Чиликское землетрясение, 1891 год

Через два года в январе после Верненского землетрясения в городе произошло Чиликское землетрясение.

В этот раз ощущались толчки в 7-8 баллов. Было разрушено и повреждено около 3000 построек. Количество жертв не превышало несколько десятков, считая и людей, погибших в горах.

Инфраструктуре города это землетрясение не нанесло большого вреда, так как дома в Верном были построены уже с учетом сейсмоопасности региона.

Повторные толчки продолжались до конца 1891 года. Всего до мая месяца 1891 года жители города ощутили около 150 подземных толчков, большинство из которых были афтершоками Чиликского землетрясения.

Кеминское землетрясение, 1911 год

Самое крупное землетрясение произошло в 1911 году. Оно пока является сильнейшим в Средней Азии. Землетрясение было магнитудой больше восьми баллов.

Оно отличалось тем, что у него были очень длительные колебания, которые продолжались около пяти минут, а также сильные афтершоки. Все это привело к тому, что землетрясение ощущалось на территории в четыре миллионов квадратных километров.

Погодные условия усугубляли ситуацию: ночью мороз достигал минус 10 градусов.

Зона землетрясения охватила также южные склоны гор Заилийского Ала-Тоо и северные склоны Кунгей Ала-Тоо.

В результате землетрясения, в Верном не осталось буквально ни одного дома, который не пострадал хотя бы частично. Было разрушено 616 жилых домов.

Общее число погибших при Кеминском землетрясении составило 390 человек. Повторные толчки ощущались в течение 6 месяцев. Большая часть приходилась на январь.

Землетрясение в 2017 и 2018 годах

9 августа 2017 года в Алматы зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 балла. Его эпицентр находился в 485 километрах к северо-востоку от Алматы на территории Китая. Землетрясение длилось около 30 секунд.

Через год в Алматы произошло еще одно землетрясение. В этот раз в 4 балла. Эпицентр располагался на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Деформаций и образований на гидротехнических сооружениях не было выявлено.

Землетрясения в Алматинской области

В декабре 2003 года в 310 км от Алматы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов. Толчки ощущались в Райымбекском районе Алматинской области. В эпицентре землетрясения толчки достигли семь баллов.

В мае этого же года произошло еще одно землетрясение в регионе – в 300 километрах от Алматы. В эпицентре сила толчков составила восемь баллов. Тогда повреждения получили 8600 зданий, погибло три человека, 26 получили ранения, 20 820 человек остались без крова.

Через два года в феврале в 360 км от Алматы произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 7-8 баллов.

В 2009 году в июне землетрясение интенсивностью в семь баллов произошло в городе Текели. В результате были повреждены дома местных жителей. Сумма ущерба составила 400 миллионов тенге.