Казахстанцы разных национальностей объединились для помощи пострадавшим от паводков

В стране стартовала акция "Жүректен жүрекке" для помощи жителям регионов, пострадавших от паводков. Инициатором стала Ассамблея народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанское общество дунган предоставило продукты, одежду, обувь, матрасы, подушки, на общую сумму четыре миллиона сто тысяч тенге.

Объединение Азербайджанцев "АЗ-БИРЛИК" передало 400 матрасов и подушек.

Афганский этнокультурный центр "Ариана" предоставил матрасы, продукты питания, посуду и постельное белье.

Узбекский национальный культурный центр Алматы собрал для пострадавших жителей продукты, резиновые сапоги, матрасы и фильтры для очищения воды, на сумму 4,5 млн тенге.

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Также в акции приняли участие депутат Сената Парламента РК от АНК Алишер Сатвалдиев, активист АНК Александра Мыскина. Представительство РОО "Ассамблея жастары" города Алматы предоставила пострадавшим большую партию одежды.

Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана 3,5 тонны продуктов для гуманитарной помощи.

Напомним, в общей сложности по Казахстану в борьбу с паводками сейчас вовлечены свыше 20 тысяч волонтеров.