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От паводков пострадало 80 торговых объектов в Казахстане

Сегодня, 18:58
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pkzsk.info Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: pkzsk.info

Минторговли контролирует ситуацию с обеспечением продовольственными товарами в 10 областях, пострадавших от паводков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По данным Бюро нацстатистики, во всех регионах отмечается нулевой рост цен на социальные продукты питания. Министерство контролирует ситуацию с обеспечением продовольственными товарами, в том числе социально значимых продовольственных товаров, в 10 областях, пострадавших от паводков. Проведена выездная ревизия, проверены запасы продовольствия", - сообщила официальный представитель МТИ Алия Абдрахманова.

По предварительным данным, в регионах пострадало 80 торговых объектов. Сумма ущерба уточняется. В остальных регионах ситуация стабильная.  

"Министерство провело разъяснительную работу с крупными торговыми сетями о необходимости обеспечения стабильности цен. В случае выявления фактов роста цен, просим обращаться по номеру 8 (7172) 74-37-35", - отметила Абдрахманова.

Ранее премьер-министр поручил не допустить повышения цен на продукты в подтопленных регионах.

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