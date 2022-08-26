От -2 до +39: какая погода ждёт казахстанцев в следующие три дня

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В Казгидромете представили погоду на 27–29 августа, передаёт BaigeNews.kz.

По данным метеорологов, в западных и южных регионах республики сохраняется солнечная и жаркая погода. На остальной территории страны погоду будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидаются заморозки на поверхности почвы.

"Дневные температуры воздуха на западе Казахстана сохранятся в пределах +31+39 градусов, на северо-западе +23+34 градусов, на севере прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха от +17+22 до +20+25 градусов, в центре страны предполагается колебание температуры воздуха от +23+31 до +18+28, на востоке понижение от +20+30 градусов до +13+23, основной фон температуры воздуха на юге республики +25+37, юго-востоке +20+32 градусов", - говорится в сообщении.

Сегодня на большую часть страны ещё оказывает влияние южная, юго-восточная периферия обширного, малоподвижного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду.