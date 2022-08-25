Какой будет погода в Казахстане 26 августа

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Прогноз погоды на 26 августа представили в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

На большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние южная, юго-восточная периферия обширного, малоподвижного антициклона, сохраняя малооблачную и сухую погоду.

"Сохраняется влияние атмосферных фронтов на севере, северо-западе и юго-востоке РК, в этих регионах ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке, севере - туман", - говорится в прогнозе.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, на юге Абайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на большей части Атырауской области ожидается сильная жара.

В Нур-Султане - переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный ночью 2-7, днём 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов, днём 25-27 градусов.

В Алматы прогнозируют переменную облачность, днём дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 13-15 градусов, днём 23-25 градусов.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью будет 14-16 градусов, днём 30-32 тепла.