Осуждённый за убийство кота метёт улицы в Семее

Мужчину, осуждённого за убийство кота в Семее, отправили убирать улицы. Наводить порядок в городе он будет в течение 90 часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Некоторое время назад ночью 26-летний мужчина вышел из квартиры в подъезд покурить. На лестничной площадке он увидел кота, который справлял нужду, хотел выкинуть его из подъезда, однако кот убежал.

Семейчанин нашёл животное и избил до смерти. Всё это сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и был приговорён к 90 часам общественных работ.

Сотрудники службы пробации Центрального района Семея направили мужчину в местный исполнительный орган. Осуждённый без нареканий отрабатывает назначенные часы, очищая улицы города от мусора.