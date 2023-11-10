Острый дефицит газа: эксперт рассказал к чему приведет ситуация с топливом в Казахстане

Несколько регионов страны в очередной раз столкнулись с дефицитом сжиженного газа. Сначала голубое топливо исчезло на автозаправочных станция в Шымкенте, затем дефицит почувствовали жители Астаны, Тараза, Петропавловска и Костанайской области. На заправках этих регионов с раннего утра выстраиваются вереницы машин. Но в какой-то момент заправщики вешают табличку "газ жоқ", а значит, что тем, кто не успел, придется рисковать остаться без топлива на дороге, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Я таксую и мне нужен газ, так как у меня машина ездит только на нем. Но вот уже несколько недель найти газ на заправках невозможно. Я выезжаю рано утром, а на заправках уже стоит несколько машин. Редко когда успеваю заправиться, поэтому пока сижу дома. Недавно нужно было уехать в Туркестан, и мне пришлось переплатить заправщику за газ, чтобы он меня заправил", - говорит автолюбитель из Шымкента.

"Газа в городе нет. Почему у нас постоянно такие проблемы? У нас здесь же на юге есть свой нефтеперерабатывающий завод, а газа нет. Не знаю, как такое можно допустить", - рассказал житель Шымкента.

Это далеко не первый раз, когда регионы сталкиваются с дефицитом сжиженного газа. Такие коллапсы происходят по несколько раз в год. По словам эксперта нефтегазовой отрасли, Олжаса Байдильдинова, дефицитных моментов будет все больше и больше. Все потому, что предпринимателям в Казахстане невыгодно его производить, цена на рынке слишком низкая и не покрывает расходов.

"Такая ситуация с каждым годом будет происходить все чаще. Когда я, с 2019 года говорил что цены на топливо, в частности на сжиженный газ, убыточные, и мы столкнемся с дефицитом, это воспринималось как шутка, меня критиковали, хейтили. Но уже сейчас мы видим что эта ситуация встала остро. Потребление сжиженного газа растет большими темпами, если раньше это было 1,4 миллиона тонн в год, то сейчас 1,8 миллиона тонн. А уже к концу 2023 года обещают, что потребление вырастит до 2,1 миллиона тонн. При этом число производства сжиженного газа ежегодно снижается, потому что это производство убыточно. Новых заводов нет по простой причине, когда что-то убыточно никто не будет в это вкладываться. Ни один инвестор не будет строить перерабатывающие мощности, чтобы потом получать убытки и никогда в жизни не откупить инвестиции", - говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

Сейчас газ в Казахстане стоит в среднем 64 тенге за литр. В несколько раз меньше чем бензин или дизельное топливо. Эксперт говорит, цену на сжиженный газ нужно было поднять давно. При этом поднятие цены до 110 тенге или 120 тенге, сейчас проблему не решит, уверен Байдильдинов. Топливо будет в дефиците.

"Чтобы у нас не было дефицита нам нужно топливо импортировать из России. Там из-за санкций есть профицит сжиженного газа, у них производство в этом году выросло на 10%. Мы могли бы, в теории, оттуда импортировать, но цена будет другой. У них сейчас текущая цена на внутреннем рынке 130-150 тенге. Чтобы сжиженный газ зашел к нам, с учетом логистики и других факторов, он будет стоить уже 170-180 тенге. При этом нужно понимать, что трех-четырехкратная разница с бензином, которая сейчас есть, она стимулирует всех переходить на сжиженный газ. Люди пытаются экономить и это понятная экономическая реакция. Но это будет способствовать тому, что мы ежегодно будет видеть рост потребления сжиженного газа", - говорит Олжас Байдильдинов.

При этом сжиженным газом казахстанцы не только заправляют свои автомобили, но и отапливают дома, особенно в северных регионах. Люди останутся без тепла.

"Я отапливаю свой частный дом сжиженным газом, заказывал в начале августа, подавал заявку, мне привезли его в середине сентября и только 2 тонны. И не хватит чтобы перезимовать. С тех пор я подал еще одну заявку, уже ноябрь, и до сих пор сжиженного газа в Астане нет. Проблема везде такая. Это как ситуация с социальным хлебом, он стоит 90 тенге за булку, но я ни разу не видел хлеб за эту цену, хотя я и в регионах бываю и городах, мы покупаем хлеб 120-150 тенге. Формально есть цена 90, есть этот хлеб, но где именно, никто не знает. Также будет и с сжиженным газом и с бензином", - говорит эксперт нефтегазовой отрасли.

Специалист говорит, нужно повышать цену или ввести дифференцированный тариф на топливо. А в министерстве энергетики и в правительстве призвать казахстанцев не переходить на газобаллонное оборудование, так как голубое топливо будет в дефиците.

"В Казахстане сейчас газ считается социальным товаром, тезис такой, что люди не могут покупать бензин и ездят на сниженном газе. Но давайте посмотрим, когда люди подъезжают к заправкам, там не старые авто, а джипы заправляются газом, это что, социально уязвимые слои населения? Вы, наверное, видели фотографии, где крутые машины, которые только недавно появились в Казахстане, уже стоят на газовой заправке. Ситуация не должна быть такой. Есть широкий спектр людей, которые используют сжиженный газ как бизнес, это такси, грузовые перевозки, те же газели. Это бизнес, предпринимательство, они не должны по социальным ценам закупать газ, для них должна быть другая цена, либо мы придем к той модели, что у каждого человека будет, условно 100 литров по одной цене, а все что больше по другой. Система государственная уже настроена на это и можно реализовать", - говорит эксперт.

При этом по словам Байдильдинова, по нефтепродуктам Казахстан в целом мы будет пребывать в дефицитном состоянии. Расширение местных производств займет немало времени. Так, шымкентский нефтеперерабатывающий завод планируют расширить только к 2030 году, и то, говорит эксперт, по самому оптимистичному сценарию. До 2030 году наша страна будет зависеть от импорта из России при другой ценовой реальности. Стоимость топлива будет расти. При этом к 2030 году количество населения вырастет. Будет ли перекрывать местное производство потребление, неизвестно.

Эксперт говорит, нужно пересмотреть подходы к автомобилизации Казахстана. И пересадить большую часть населения на общественный транспорт. Решится как проблема с топливом, так и с пробками.

"В текущий момент ожидается, что Казахстан достигнет отметки в 20 миллионов человек в ближайшее время. По прогнозам, к 2040 году, в нашей стране будет проживать 25 миллионов человек, плюс четверть от уже имеющегося населения. При текущем подходе к автомобилизации наших городов, мы примерно на 25% больше будем стоять в пробках. Если мы сейчас выезжаем в 7, чтобы куда-то успеть без пробок, то будем выезжать в 6,30 и приезжать домой не в 8, а в 9. По этому пути мы идем. Нужно развивать общественный транспорт", - говорит специалист.

Кроме того, дешевизна голубого топлива и массовый переход на газобаллонное оборудование привели к тому, что казахстанцы стали переделывать свои автомобили "кустарным" способом. Хотя газ это опасное взрывчатое вещество и при взрыве баллона внутри авто ущерб будет нанесен не только самой машине на ГБО, но и соседним, а может и прохожим пешеходам.

"МВД должны провести рейды на газозаправочных станциях. Когда подъезжает водитель заправиться газом, водители должны показать техпаспорт. Если у них нет отметки ГБО, сразу штрафовать. МЧС должны предпринять меры и ужесточить эксплуатацию автомобилей на газобаллонном оборудовании. Это опасный транспорт. Вы знаете, в зимний период часто бывают пожары, взрывы на авто, потому что они не соблюдают технику безопасности. Я предлагал ежегодный техосмотр для всех автомобилей с газобаллонным оборудованием, потому что на текущий момент этой проверки нет. Неважно сколько лет автомобилю, ГБО никто не проверяет, это на ответственности владельцев. Не должно быть так, что мы подвергаем свое имущество и свою безопасность на волю случая. Нужно ужесточить меры", - говорит Олжас Байдильдинов, эксперт нефтегазовой отрасли.

В министерстве энергетики между тем уже открыто говорят, что ситуация с сжиженным газом критическая. С января по сентябрь, только в этом году, потребление голубого топлива выросло на четверть, Казахстану требуется дополнительные 250 тысяч тонн сжиженного газа в месяц. И рекомендуют водителям не переходить на этот вид топлива. В правительстве уже пересматривают цену на сжиженный газ.