Останки пропавшего 37 лет назад альпиниста нашли в тающем льду

Фото: pixabay.com

Путешествовавшие в горах Швейцарии туристы обнаружили в подтаявшей глыбе льда останки человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Выяснилось, что это немецкий альпинист, пропавший без вести в сентябре 1986 года, который покорял вершину Маттерхорн.

Группа альпинистов нашла останки во время похода по леднику Теодул в Альпах. Во льду они также обнаружили несколько предметов снаряжения. В полиции кантона Вале сообщили, что им удалось идентифицировать найденного туриста. Он пропал 37 лет назад в 38-летнем возрасте.