Остались без присмотра родителей: в Шу утонули двое детей

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В Жамбылской области двое детей утонули, оставшись без присмотра родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"9 июля 2023 года около 18 часов в городе Шу местным жителем извлечены тела двух детей 2013 года рождения в канализационном очистном сооружении. Выяснилось, что мальчики, оставленные без присмотра взрослых, во время игры упали в воду и утонули", - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Караганде, оставшись без присмотра взрослых, из окон выпали двое детей. Один погиб на месте, за жизнь второго врачи борются.