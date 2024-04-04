  • 4 Апреля, 13:36
  • BAIGENEWS

Основателей транснациональной ОПГ задержали в Стамбуле – КНБ

Сегодня, 12:07
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
147
Фото: baigenews.kz

КНБ задержал казахстанцев по подозрению в контрабанде золота в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и 3 апреля 2024 года из г.Стамбул этапированы в г.Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Самое читаемое

Наверх