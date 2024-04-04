Основателей транснациональной ОПГ задержали в Стамбуле – КНБ
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
147Фото: baigenews.kz
КНБ задержал казахстанцев по подозрению в контрабанде золота в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и 3 апреля 2024 года из г.Стамбул этапированы в г.Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.
Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой", - говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
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