Основателей транснациональной ОПГ задержали в Стамбуле – КНБ

КНБ задержал казахстанцев по подозрению в контрабанде золота в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел во взаимодействии с правоохранительными органами Турции задержаны и 3 апреля 2024 года из г.Стамбул этапированы в г.Алматы двое разыскиваемых граждан Казахстана.

Они водворены в Следственный изолятор по подозрению в экономической контрабанде золота в особо крупном размере, а также создании и руководстве транснациональной организованной преступной группой", - говорится в сообщении.