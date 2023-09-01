Осенний призыв стартовал в Казахстане: служить пойдут более 19 тысяч юношей

С 1 сентября начался осенний призыв граждан на срочную воинскую службу в Казахстане. Его особенность - возросшая открытость, она обеспечивается участием в работе комиссий представителей Комитета солдатских матерей и общественности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Кампания продлится до 31 декабря. На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных комиссий.

Этой осенью призыву подлежит более 19 тысяч человек. В ряды Вооружённых сил будет призвано свыше восьми тысяч, в Национальную гвардию – шесть тысяч, в Пограничную службу КНБ – три тысячи, в Службу государственной охраны и в министерство по чрезвычайным ситуациям по 300 человек.

"По поручению президента налажена работа по повышению престижа срочной воинской службы. Реализованы мероприятия по предоставлению кредитных каникул военнослужащим, в учебных центрах ВС проводится подготовка по военно-учётным специальностям с выдачей свидетельств гособразца. Более 70 учреждений высшего и послевузовского образования подписали с министерством обороны соглашения о предоставлении дополнительных льгот в образовательном секторе для лиц, прошедших срочную воинскую службу. На бесплатной основе в вузы уже поступили более 180 отслуживших в армии казахстанцев, на платной – более 400", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что постановка и снятие с воинского учёта военнообязанных и призывников осуществляется в автоматическом режиме при перемене места жительства.

В ближайшее время будет отменена выдача призывникам удостоверений о приписке к призывным участкам и выдача военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу.