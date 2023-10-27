Орудовавшего в соцсетях мошенника задержали в области Жетісу

Подозреваемого в мошенничестве 34-летнего алматинца задержали в области Жетісу. Пока ему инкриминируют пять эпизодов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На время расследования суд санкционировал мужчине содержание под стражей.

"В материалах расследования пока фигурируют пять талдыкорганцев. Установлено, что в преступных целях мужчина использовал различные приложения, в которых производится купля-продажа строительных материалов и различных зерновых культур. То есть в различных сделках он выступал в качестве покупателя, посредника и реализатора. Общий ущерб по пяти фактам уже превысил более двух миллионов тенге", – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Данияр Кабжасаров.

Задержанного мужчину проверят на причастность к другим преступлениям, связанным с мошенничеством.

В этом году в регионе зарегистрировано уже более 400 фактов интернет-мошенничества.