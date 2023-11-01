Организатора провокаций против журналистов признали невменяемым в Казахстане

Потерпевшие обратились в органы полиции с заявлениями в отношении неустановленных лиц по фактам угроз, хулиганских действий, уничтожения и повреждения имущества, связанных с деятельностью журналистов. По факту было возбуждено уголовное дело, установлена причастность шести лиц.

"В отношении подозреваемого К. проведены две судебно-психиатрические экспертизы. Согласно заключениям экспертов К. страдает хроническим психическим расстройством. На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания", - сообщили в суде.

Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счёт возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 миллионов тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в МВД сообщили, что с июня 2022 года Аркадий Клебанов организовал ресколько провокаций в отношении представителей независимых СМИ и гражданских активистов – Бажкеновой, Ергалиевой, Ибраевой, Егеубаевой, Борейко, Бокаева, Тайжана и других. Для воплощения планов организатор привлёк хакера.