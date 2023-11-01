Организатора провокаций против журналистов признали невменяемым в Казахстане
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В Алматы суд рассмотрел дело в отношении Аркадия Клебанова, которого уличили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений. Мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение, передаёт BaigeNews.kz.
Потерпевшие обратились в органы полиции с заявлениями в отношении неустановленных лиц по фактам угроз, хулиганских действий, уничтожения и повреждения имущества, связанных с деятельностью журналистов. По факту было возбуждено уголовное дело, установлена причастность шести лиц.
"В отношении подозреваемого К. проведены две судебно-психиатрические экспертизы. Согласно заключениям экспертов К. страдает хроническим психическим расстройством. На основании заключений экспертиз суд пришел к выводу, что К. во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания", - сообщили в суде.
Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счёт возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 миллионов тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее в МВД сообщили, что с июня 2022 года Аркадий Клебанов организовал ресколько провокаций в отношении представителей независимых СМИ и гражданских активистов – Бажкеновой, Ергалиевой, Ибраевой, Егеубаевой, Борейко, Бокаева, Тайжана и других. Для воплощения планов организатор привлёк хакера.
Для запугивания журналистов разбивали окна в редакциях, блокировали двери квартир с помощью строительной пены, поджигали автомобили, заказывали похоронные венки и надгробные памятники, в том числе на членов семей работников СМИ, взламывали сайты, размещали объявления с данными граждан на сайтах с объявлениями об оказании интимных услуг.
Организатор готов был заплатить два миллиона тенге тому, кто нанесет физические увечья журналистам. Для поиска исполнителей использовали различные площадки и группы в соцсетях по поиску работы.
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