Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов

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Выяснились подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов, передаёт BaigeNews.kz.

С июня 2022 года Аркадий Клебанов организовал провокации на представителей независимых СМИ и гражданских активистов – Г.Бажкенову, Г.Ергалиеву, С.Ибраеву, Д.Егеубаеву, В.Борейко, С.Бокаев, М.Тайжан и других. Для воплощения в жизнь планов организатор привлёк хакера О.Токарева и его сообщников: К.Литвинова, С.Шаповалова, Б.Демченко и Я.Малышка.



Выяснилось, что для запугивания журналистов применялись извращённые методы: порча имущества - разбитие стекол офисов редакций "Elmedia", запенивание дверей по местам проживания, нанесение надписей красками перед редакцией, поджог автомобиля Егеубаевой и оператора Борейко - Егорова; угрозы физической расправы - заказ похоронных венков, надгробных памятников, в том числе и на членов семей; кибербуллинг - Ddos-атаки и взлом сайта, звонки, рассылка массовых сообщений, размещение объявлений на сайтах оказания интимных услуг и т.д.

"Сын Маневича – Аркадий придумывал извращенные методы воздействия, в том числе давал команду по поиску исполнителей, готовых к исполнению радикальных действий: отрезать и сломать пальцы рук, избить журналистов С.Ибраеву, Г.Ергалиеву, Г.Бажкенову, Д.Егеубаеву; закинуть "коктейль Молотова" в редакции "Orda.kz" и "Elmedia"; облить мочой, либо избить", — сообщает источник.

Также стало известно, что организатор готов был заплатить два миллиона тенге тому, кто нанесет физическое увечье журналистам.

Для поиска исполнителей использовали различные площадки (Megamaster.kz, lolz.guru) и группы в социальных сетях по поиску работы ("Работа в Алматы" и других).

Напомним, ранее в МВД сообщили о задержании подозреваемого в организации нападений на казахстанских журналистов. По версии следствия, для реализации своих противоправных планов Клебанов-Маневич нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.