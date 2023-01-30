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  • Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области
pxhere.com Сегодня, 10:32
37
Сегодня, 10:32
37
Фото: pxhere.com

Организатора финпирамиды "LV Force" приговорили к 5 годам в Акмолинской области

Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области завершили досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "LV FORCE" в отношении гражданки Лишко Е.Е., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"С 2018 года Лишко Е.Е. на территории города Степногорск решила организовать компанию "LV FORCE" для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц, путём перераспределения поступающих денежных средств от физических лиц, организовала деятельность финансовой пирамиды. В результате за период деятельности данной пирамиды вовлечено 5 822 физических лица, сумма причиненного ущерба составляет более 147 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Судом Лишко Е.Е. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с конфискацией арестованного имущества.

В агентстве напомнили, что проверить наличие или отсутствие у компании лицензии на привлечение средств населения можно с помощью телеграм бота Агентства по финансовому мониторингу.

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#АФМ #финансовая пирамида #Акмолинская область #суд #приговор #конфискация
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:32
37
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