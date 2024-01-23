Опубликованы адреса эвакуационных пунктов Конаева

Акимат Алматинской области распространил информацию с перечнем сборных эвакуационных пунктов города Конаев, передаёт BaigeNews.kz.

Пункты эвакуации расположены в зданиях школ и детских садов.

В акимате также разместили информацию ДЧС области с номерами "горячей линии" - службы спасения и оказания психологической помощи.

Напомним, в соцучреждениях Алматинской области для жителей организованы пункты обогрева. В Карасайском районе в микрорайоне "Асыл Арман" 52 и Талгарском районе 51 пункт обогрева.

Главным имамам Карасайского, Илийского, Жамбылского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаев было поручено открыть мечети".

"В настоящее время в центральную Капшагайскую мечеть города Конаев прибыло около 30 человек. Главный имам области держит связь с районными мечетями. При необходимости будет оказана помощь.Призываем всех жителей области сохранять спокойствие", - отмечается в сообщении акимата.

23 января жители Алматы ощутили землетрясение. По сообщению Сети сейсмических станций, эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

По информации казахстанских смейсмологов, толчки, которые ощутили жители Алматы и частично — Алматинской области, являются афтершоками и отголосками сейсмособытия, которое произошло на территории КНР и Республики Кыргызстан.