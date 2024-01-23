Более 100 пунктов обогрева открыли в Алматинской области
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Аким Алматинской области Марат Султангазиев провёл экстренное совещание оперштаба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
Обсуждены меры по обеспечению порядка и безопасности населения, работе аварийных служб и при необходимости организации пунктов обогрева для граждан. Все системы жизнеобеспечения региона подключены, департамент полиции и службы скорой помощи работают в штатном режиме.
"При необходимости в соцучреждениях области для жителей организованы пункты обогрева. В Карасайском районе в микрорайоне "Асыл Арман" 52 и Талгарском районе 51 пункт обогрева. Главным имамам Карасайского, Илийского, Жамбылского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаев было поручено открыть мечети", — говорится в сообщении акимата.
При возникновении каких-либо вопросов жители могут обращаться в аварийные службы по телефонам:
— полиция: 102 — скорая медицинская помощь: 103 — газовая служба: 104 — электрическая служба: 105.
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