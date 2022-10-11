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  • Определён состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг
пресс-службы ФТК Сегодня, 08:47
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Фото: пресс-службы ФТК

Определён состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг

Опубликована игровая заявка Национальной женской сборной Казахстана на групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира - Кубок Билли Джин Кинг, который пройдёт в Глазго (Шотландия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ФТК.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-й номер парного рейтинга WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана попала в группу С, где восьмого ноября сыграет с хозяйкой - Великобританией, а девятого ноября с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде "Emirates Arena".

Напомним, что 12 команд: Великобритания, Казахстан, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария, США - поделены на четыре группы и сборные-победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал чемпионата мира. Финал состоится 13 ноября.

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#теннис #спорт #Федерация тенниса Казахстана
Журналист
Сегодня, 08:47
460
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