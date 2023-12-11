Оправданному по делу о развращении ребёнка выплатят 66 млн тенге

В Актобе мужчина, оправданный по делу о развращении ребёнка, добился через суд от государства компенсации в размере 66 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Речь идёт об уголовном деле, которое инициировал отец несовершеннолетней девочки. В телефоне своей дочери нашел её фото в обнажённом виде. И написал заявление в полицию на мать девочки, с которой был в разводе. Её и её знакомого обвинили в том, что они фотографировали ребёнка обнаженным, тем самым совершили развращение малолетней. Суд первой инстанции приговорил мать девочки к девяти годам лишения свободы, а её знакомого – к семи годам. Коллегия облсуда пересмотрела дела, пришла к выводу, что у обоих осуждённых есть неопровержимое алиби, а значит, они просто физически не могли фотографировать ребёнка в установленное следствием время. В итоге суд обоих оправдал в августе 2022 года.

В этом году оправданная взыскала с государства пять миллионов тенге за моральный вред, она провела за решёткой больше года за преступление, которого не совершала. Недавно коллегия областного суда вынесла постановление по иску к государству второго оправданного. Только за моральный ущерб он требовал 30 миллионов тенге, за имущественный ущерб – ещё больше. В эту сумму входят зарплата, которую он должен был получить за тот период, который находился под стражей, а также оплата услуг и расходы адвокатов, которые его защищали.

Коллегия областного суда вынесла такое постановление: за моральный ущерб министерство финансов должно ему выплатить семь миллионов тенге, за имущественный ущерб – 54 миллиона 186 тысяч тенге, и за услуги представителя – ещё пять миллионов 430 тысяч тенге.