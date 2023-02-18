Оппозиционная ОСДП выступила против соглашений с партией власти

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Общенационально социал-демократическая партия Казахстана не поддержала инициативу договориться с конкурентами на выборах в мажилис и маслихаты и проигнорировала меморандум, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о документе, который накануне подписали представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, подписали меморандум за честные выборы. Об этом говорилось в официальном сообщении штаба партии "AMANAT".

В информации отмечается, что ОСДП не поддержала эту инициативу.

В своих социальных сетях лидер партии Нурлан Ауесбаев заявил, что "оппозиция не собирается быть марионетками власти".

"ОСДП честно участвует в выборах и надеется на победу! Что касается предложения партии "AMANAT", то это открытый популизм. Возможно, по мнению властей, любой вопрос будет решён путем подписания какой-либо бумаги, но мы думаем совсем по-другому. Мы люди дела, а не красивых слов. Правила участия в выборах, а также ответственность за их нарушение четко прописаны в законах. Надо сказать партии власти-соблюдайте закон, тогда никаких меморандумов вам не понадобится. По этой причине мы заявляем честно и открыто — Общенациональная социал-демократическая партия не облизывается властями. Мы против заключения меморандума с любым, особенно главным политическим противником!", — сказал Ауесбаев в своём видеообращении.

Напомним, меморандум подписали от партии "AMANAT" Ерлан Кошанов, Народной партии Казахстана – Ермухамет Ертысбаев, "Демократической партии Казахстана "Ак жол" — Азат Перуашев, Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" — Али Бектаев, Казахстанской партии зелёных "Байтак" — Азаматхан Амиртай, "Respublica" — Айдарбек Ходжаназаров.

В документе политические организации договорились не распространять информацию порочащую честь, достоинство и деловую репутацию друг друга и их кандидатов, содействовать друг другу в целях недопущения любых злоупотреблений на избирательных участках, в агитации придерживаться законодательства и международных стандартов.

Напомним, сегодня в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Заработали предвыборные штабы партий.

Агитация продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины. Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 19 марта.