ОПГ "помогаек" разоблачили в Актобе

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Полицейские разоблачили организованную преступную группу из числа работников СпецЦОНа в Актобе, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за денежные вознаграждения в размере 200 тысяч тенге, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее кадры задержания активно обсуждались пользователями Сети.

Было установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа осуществляли беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, не подвергая их наружному досмотру металлоискателем. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц.

Экзаменуемый, снабжённый мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот, в свою очередь, находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера.

Таким образом, недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения.

При обыске в съёмной квартире сотрудники полиции изъяли 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, также микронаушники, микровидеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с миникамерами, зарядные устройства и многое другое.

В настоящее время следствие продолжается.