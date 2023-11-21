ОПГ из граждан трёх стран занималась незаконным оборотом золота в Казахстане

17 человек, граждан Казахстана, Украины и России подозревают в незаконном обороте драгоценных металлов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками департамента полиции на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры задержана транснациональная организованная группа, на протяжении длительного времени занимавшаяся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана. Участники организовали незаконную добычу золотосодержащей руды из шахты, расположенной в Акмолинской области. Кустарное сырьё передавалось в подпольные мастерские для изготовления ювелирных изделий, которые продавались под брендами известных ювелирных домов. Транспортировка изделий проводилась воздушным и железнодорожным транспортом", - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Темиржан Рамазанов.

В ходе обысков изъято оборудование для переработки руды, золотые слитки, свыше 15 килограммов ювелирных изделий, бирки и сертификаты, 19 тонн руды, полтора килограмма ртути, более 20 килограммов взрывчатых веществ.

В полиции утверждают, что роли в ОПГ были чётко распределены: учредители шахты, организаторы добычи сырья, аффинажники, ювелирные мастера, лица, отвечающие за продажу и брендирование.

Досудебное расследование проводят по статьям 295-1 и 264 УК РК. Подозреваемыми признаны 17 человек, 10 из них содержатся под стражей, проверяется причастность иных лиц к данному преступлению.