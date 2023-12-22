Операторы мобильной связи заплатили 1,5 млрд тенге штрафов

С начала года в отношении операторов связи проведено 763 внеплановые проверки и наложено штрафов на сумму 3 млрд 18 млн тенге. С учетом скидки в бюджет уплачено 1,5 млрд 9 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП).

МЦРИАП в рамках своей компетенции регулярно осуществляет мониторинг и улучшение качества доступа к сети Интернет и сотовой связи.

Так в 2020 году проведено 93 проверки. Наложено штрафов на 23,9 млн тенге. В 2021 году проведено 562 проверки. Наложено штрафов на 132 млн тенге. В 2022 году проведено 1175 проверок, наложено штрафов на 1,6 млрд тенге.

С июля 2022 года в случае выявления нарушений, операторам связи грозит штраф в размере 1000 МРП, а в случае повторных нарушений в течение года сумма штрафа увеличится до 1500 МРП.

В период до повышения штрафов с 2019 по 2022 год операторами исполнялось лишь 33% предписаний. После проведения работ по повышению штрафов, в 2023 году операторами исполняется 65% предписаний.

Министерство напоминает, что пользователям, желающим сообщить о проблемах с качеством связи или интернета, необходимо направить официальное заявление в адрес Комитета телекоммуникаций (МЦРИАП) или территориальной инспекции связи. Заявление можно подать через портал "Электронного правительства", через систему "Е-Otinish" или в бумажной форме.

Министерство регулирует только качество оказываемых услуг.