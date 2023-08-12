Оперативные группы и эвакопункт в школе: что происходит в подтопленных сёлах Жетысу
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В пострадавших от аномальных дождей сёлах области Жетысу ДЧС области и другие службы продолжают инженерные работы и откачку воды, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС, в регионе заготовлено 1,5 тысячи штук мешкотары, которую специалисты укладывают по необходимости. Продолжается откачка воды с дворовых и придворовых территорий.
Для проведения работ по отводу воды также привлечены военнослужащие национальной гвардии МВД.
Фото: МЧС РК
"По решению оперативного штаба были созданы семь групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территории и домов. Склоновый поток прекратился. По настоящее время откачано 3456 кубометров воды. В здании средней школы МИО организован пункт эвакуации. Было эвакировано 30 человек, из них 15 детей. В настоящее время в пункте эвакуации остались 19 человек, из них 9 детей", — сообщили в МЧС РК.
Напомним, из-за подтоплений в некоторых сёлах области эвакуируют жителей. Известно, что со стихией столкнулись сёла Карабулак, Абай, Мамбет и Ескелди. Спасатели на руках выносят из затопленных дворов детей и стариков.
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В кризисном центре департамента по ЧС области Жетысу создан оперативный штаб и телефон горячей линии для оказания психологической помощи 8 (7282)-22-02-13 и 22-02-18).
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