Жителей села в области Жетысу частично эвакуируют из-за обильных дождей
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
74Фото: pixabay.com
Дворы на четырёх улицах в селе Ешкиолмес подтопило из-за аномальных осадков в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Для ликвидации последствий обильных осадков задействованы силы ДЧС области.
"Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из Талдыкоргана", — сообщили в МЧС.
Также в ведомстве уточнили: пострадавших нет.
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