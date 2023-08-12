Жителей села в области Жетысу частично эвакуируют из-за обильных дождей

Дворы на четырёх улицах в селе Ешкиолмес подтопило из-за аномальных осадков в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Для ликвидации последствий обильных осадков задействованы силы ДЧС области.

"Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из Талдыкоргана", — сообщили в МЧС.

Также в ведомстве уточнили: пострадавших нет.