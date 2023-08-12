  • 12 Августа, 14:46
  • BAIGENEWS

Жителей села в области Жетысу частично эвакуируют из-за обильных дождей

Сегодня, 14:32
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: pixabay.com

Дворы на четырёх улицах в селе Ешкиолмес подтопило из-за аномальных осадков в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Для ликвидации последствий обильных осадков задействованы силы ДЧС области. 

"Проводится частичная эвакуация жителей подтопленных территорий. К месту направлены дополнительные силы из Талдыкоргана", — сообщили в МЧС.

Также в ведомстве уточнили: пострадавших нет.

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