Спасатели на руках выносят жителей подтопленных сёл в области Жетысу

Спасатели поделились видео момента эвакуации жителей из подтопленных сёл Ескельдинского района области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как сотрудники ДЧС на руках выносят из домов детей и стариков.

"На месте работают силы и средства ДЧС области Жетысу. 22 спасателя снаряжены специальным оборудованием и техникой, включая плавсредства. На данный момент на месте проводятся инженерные работы, частичную эвакуация людей и откачку воды. 11 августа ДЧС области Жетысу было распространено штормовое предупреждение о том, что днём 12 августа на территории области ожидаются сильные осадки в виде дождя", — сообщили в МЧС.

Уточняется,что из села Ешкиолмес в село Карабулак эвакуированы 30 жителей. Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.

В селе Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворов, в селе Мамбет Коксуского района — около 5 дворов.

Акиматы проводят работы по откачке дождевой воды

Работу спасателей и коммунальщиков усложняет то, что населённые пункты находятся вблизи предгорной местности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Кроме того, паблики сообщают, что в селе Абай под воду ушли две машины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Также вода перекрыла дорогу в Уштобе. А в селе Ақын Сара дождевая вода пошла поверх моста. Люди временно остались заблокированными.