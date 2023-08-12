  • 12 Августа, 16:15
  • BAIGENEWS

Спасатели на руках выносят жителей подтопленных сёл в области Жетысу

Сегодня, 15:52
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: скриншот с видео

Спасатели поделились видео момента эвакуации жителей из подтопленных сёл Ескельдинского района области Жетысу,  передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как сотрудники ДЧС на руках выносят из домов детей и стариков.

"На месте работают силы и средства ДЧС области Жетысу. 22 спасателя снаряжены специальным оборудованием и техникой, включая плавсредства. На данный момент на месте проводятся инженерные работы, частичную эвакуация людей и откачку воды. 11 августа ДЧС области Жетысу было распространено штормовое предупреждение о том, что днём 12 августа на территории области ожидаются сильные осадки в виде дождя", — сообщили в МЧС.

Уточняется,что из села Ешкиолмес в село Карабулак эвакуированы 30 жителей. Количество домов и подтопленных территорий устанавливается.  

В селе Абай Ескельдинского района подтоплено около 20 дворов, в селе Мамбет Коксуского района — около 5 дворов. 

Акиматы проводят работы по откачке дождевой воды

Работу спасателей и коммунальщиков усложняет то, что населённые пункты находятся вблизи предгорной местности.

 
 
 
 
 
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Кроме того, паблики сообщают, что в селе Абай под воду ушли две машины. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Также вода перекрыла дорогу в Уштобе. А в селе Ақын Сара дождевая вода пошла поверх моста. Люди временно остались заблокированными.

Видео: МЧС РК

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