Опасная ситуация: давку на старом вокзале Астаны сняли на видео
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В социальных сетях появилось видео толпы людей на эскалаторе старого железнодорожного вокзала Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Видео на своей странице в Telegram разместил паблик Astanovka98. Люди спускаются по эскалатору и попадают в толпу людей, которые еще не успели выйти из здания вокзала. На видеозаписи слышны испуганные крики.
По словам читательницы, несколько людей упали на эскалаторе.
"Всё случилось сегодня около 22:30. Очевидно, что пропускная способность старого здания не справляется с потоком пассажиров", — отмечается в пояснении к видео.
Администрация вокзала пока не прокомментировала произошедшее.
В одном из торгово-развлекательных центров Караганды пострадал ребёнок. При спуске по эскалатору он оступился и упал, правая кисть мальчика попала между стенкой и движущейся частью механизма.
Врачи провели операцию ребёнку и спасли ему руку.
На центральном рынке Кокшетау женщина пострадала при спуске по эскалатору. По факту данного инцидента полиция завела уголовное дело.
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