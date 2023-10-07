ЧП на эскалаторе в Караганде: врачи спасли руку пострадавшему мальчику
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Карагандинские врачи провели двухчасовую операцию мальчику, руку которого затянуло в эскалатор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
ЧП произошло в одном из торгово-развлекательных центров Караганды. При спуске по эскалатору ребёнок оступился и упал, его правая кисть попала между стенкой и движущейся частью механизма. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС извлекли руку мальчика с помощью специальных инструментов.
На "скорой" ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в областную детскую клиническую больницу, где врачи сделали операцию малышу. Ребенок 2021 года рождения.
"Была проведена операция с участием микрососудистого хирурга и травматолога. Операция длилась более двух часов. Благодаря оперативности медицинских работников и усилиям врачей-хирургов, маленькому пациенту удалось спасти руку", — рассказала руководитель отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения Карагандинской области Ирина Тасмаганбетова.
Сейчас мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра на эскалаторе. Малолетних детей держать на руках или за руку. Быть внимательным при сходе с эскалатора: готовиться к нему заранее и не задерживаться на выходе.
Ранее на центральном рынке Кокшетау женщина пострадала при спуске по эскалатору. По факту данного инцидента полиция завела уголовное дело.
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