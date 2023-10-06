Рука трёхлетнего мальчика застряла в эскалаторе в ТРЦ Караганды

ЧП на эскалаторе произошло в одном из торгово-развлекательных центров Караганды. Пострадал трёхлетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz.

"В 11:48 поступило сообщение о том, что в торговом центре "Global City" мальчик при спуске на эскалаторе оступился и упал, его правая кисть попала между стенкой и движущейся частью", - сообщили в ДЧС региона.

Прибывшие спасатели при помощи шанцевого инструмента извлекли руку мальчика из конструкций эскалатора и передали ребёнка бригаде скорой медицинской помощи.

В ДЧС Карагандинской области призвали родителей не оставлять детей без присмотра на эскалаторе. Малолетних детей следует держать на руках или за руку. Необходимо также быть внимательным при сходе с эскалатора: готовиться к нему заранее и не задерживаться на выходе.