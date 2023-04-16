"Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков

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Сервис для оформления нотариальных доверенностей онлайн, который на днях запустило Министерство юстиции РК, в скором времени может появиться в мобильных приложениях банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на официальном сайте Правительства, об этом стало известно на совещании под председательством заместителя премьер-министра — руководителя Аппарата Правительства Галымжана Койшыбаева.

В обсуждении новых "цифровых" инициатив, призванных облегчить жизнь казахстанцев, приняли участие вице-министры по цифровизации, представители акимата Астаны, банков второго уровня и НПП "Атамекен".

Фото: Primeminister.kz

Отмечается, что в первые два дня работы сервиса нотариальных доверенностей онлайн, оформлено уже более 60 таких документов. Всё, что нужно: смартфон и установленное на нём приложение eGov Mobile.

"Сервисом заинтересовались банки. В настоящее время мы приступили к отработке технических моментов. По нашим расчётам в течение месяца сервис "онлайн-нотариус" может появиться в мобильных приложениях БВУ. Также мы ведём обратную связь с нотариусами и гражданами, уже получаем первые положительные отзывы", — сказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.

Между тем, в этом году в республике реализуется пул из 66 "цифровых" инициатив, помогающих упрощать и ускорять гражданам решение деловых и бытовых вопросов посредством перевода госуслуг в онлайн-формат.

На данный момент из запланированных к реализации "цифровых" инициатив 41 уже доступна гражданам в полных либо пилотных режимах.

Ещё восемь "цифровых" инициатив реализует Министерство внутренних дел. Среди них уже запущено блокирование звонков с подменных номеров. Благодаря этому сервису заблокировано 34 миллиона звонков. Также работает сервис для онлайн-перерегистрации авто. Этой услугой уже воспользовались 3,7 миллиона граждан. А услугу онлайн-замены водительских удостоверений получили 122 тысячи казахстанцев.

В свою очередь Минэкологии "оцифровало" удостоверение охотника. С 1 января этого года каждый, кто планирует оформить такой документ, должен знать, что получить его теперь можно исключительно в электронной форме. Это исключает необходимость носить при себе бумажный вариант. При этом исключена дополнительная плата в размере 3 МРП за изготовление удостоверения охотника в твёрдом переплете.

Фото: Primeminister.kz

О реализованных "цифровых" продуктах доложили также представители Минтруда, Минздрава, Минэнерго и других госорганов.