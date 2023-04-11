Некоторые виды нотариальных услуг станут доступны в eGov Mobile - Мусин

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Казахстанцы смогут оформить все виды доверенностей и другие нотариальные услуги в онлайн формате через eGov Mobile. Об этом сообщил министр цифрового развития Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Новый проект "Цифровой нотариат", который должен упростить гражданам получение нотариальных услуг, был подготовлен Министерством юстиции совместно с МЦРИАП.

"Для реализации проекта мы использовали всю инфраструктуру электронного правительства. Сегодня инфраструктура предоставляет свыше 600 государственных услуг и сервисов. 12 миллионов пользователей зарегистрированы в мобильном приложении электронного правительства. Сотни сервисов используются ежедневно. Именно новые госуслуги вводятся посредством интеграции с инфраструктурой электронного правительства", - сказал Мусин.

По его словам, для предоставления сервиса оформления различного рода документов нотариусами была проведена работа по интеграции необходимых компонентов инфраструктуры электронного правительства, как биометрическая идентификация, ЭЦП, шлюз электронного правительства, государственная база данных.

Как сообщил министр, для оформления цифровой доверенности необходимо:

1. авторизоваться в приложении Gov Mobile;

2. заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;

3. осуществить видеозвонок нотариусу из приложения для подтверждения личности;

4. оплатить услугу нотариуса по установленному тарифу;

5. получить цифровую доверенность в разделе "Цифровые документы".

Оказать данную услугу сможет любой нотариус, свободный в момент обращения. Цифровую доверенность можно будет предьявлять во всех государственных инстанциях или по месту требования наравне с бумажным аналогом. При этом, в целях обеспечения безопасности используется ЭЦП с применением биометрических данных пользователя как при авторизации в приложении eGov Mobile, так и при подписании заявки.