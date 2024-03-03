Олжас Бектенов посетит Россию и Узбекистан

В марте запланированы рабочие визиты премьер-министра Олжаса Бектенова в Российскую Федерацию и Республику Узбекистан,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.



Как сообщили в пресс-службе Правительства РК, в Москве состоятся переговоры с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах. Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В Ташкенте Олжас Бектенов проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, в ходе которых стороны обсудят перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.