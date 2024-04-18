Олжас Бектенов обсудил с главой Республики Саха торгово-экономическое сотрудничество

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, прибывшим с визитом в Астану для участия в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Республика Саха вносит свой вклад в развитие казахстанско-российских торговых отношений. Рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых на уровне президентов Казахстана и России по дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

За год товарооборот между регионами Казахстана и Республикой Саха вырос почти в два раза, превысив 160 миллионов долларов. При этом свыше 99 процентов приходится на экспорт казахстанских товаров.

В ходе обсуждения отмечен широкий потенциал взаимной торговли и обозначена готовность сторон наращивать обороты в сельскохозяйственной, промышленной сферах и IT.

Стороны подтвердили намерение активизировать совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между деловыми кругами. Ожидается, что новый импульс торгово-экономическим отношениям также придаст запуск в Казахстане пяти крупных центров трансграничной торговли, среди которых Центр трансграничной торговли "Евразия" на границе с Россией.

Отдельное внимание было уделено обмену опытом и технологиями в области креативных индустрий и цифровизации, а также взаимодействию между научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями Казахстана и Республики Саха.