Олжас Бектенов обозначил основные направления работы нового правительства
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Олжас Бектенов, впервые выступая перед президентом и мажилисменами в качестве премьер-министра Казахстана, отметил ряд важных направлений, на которых планирует сконцентрироваться новое правительство, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Бектенов поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры.
"Я думаю, что оправдаю возложенное на меня доверие. Глава государства в направлении экономического развития страны дал конкретные поручения, они будут выполняться. Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Акцент будет делаться на промышленность, нефть и другие важные отрасли", - сказал он.
Новый глава кабмина отметил, что правительство будет и дальше принимать меры по стимулированию отечественного производства.
"Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача - поддержка отечественного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать по обеспечению водными ресурсам, энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логистической сети, сфер с использованием интеллекта и новых технологий. Будем принимать меры для обеспечения верховенства закона", - заявил он.
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