Олимпийский городок спустя 18 лет завершают возводить в Алматинской области

В Алматинской области завершается строительство базы олимпийской подготовки, на которой 2 300 человек одновременно смогут заниматься 23 видами спорта, передаёт BaigeNews.kz.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов ознакомился с ходом работ и провёл совещание с участием сотрудников министерства, акимата региона и руководства компании-подрядчика.

Площадь новой базы составляет 40 гектаров. Тренировочные площадки готовят для занятий легкой и тяжёлой атлетикой, волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом, хоккеем с шайбой, конькобежным спортом, художественной и спортивной гимнастикой, боксом, единоборствами, всеми видами борьбы, водными видами спорта, стрельбой и другими.

Проект обеспечит постоянной работой около 800 человек.

Здесь расположены девять крытых спортивных комплексов: легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный

спортивный зал, зал для гимнастики и тяжёлой атлетики, 10-полосный 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией. Все они соответствуют международным стандартам и требованиям.

"Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Верим, что из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Министерство планирует проводить на территории базы чемпионаты мира и такие международные соревнования, как Универсиада и спартакиады. Для этого есть все возможности", - заявил Асхат Оралов.

Согласно плану, строительные работы должны завершиться до конца года. Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта. Министр дал поручение руководителям ответственных учреждений качественно завершить строительство.

Строительство комплекса началось в 2005 году. В разные годы из-за финансовых и других проблем работы останавливались.

На территории базы также библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин и рестораны.