Около двух тысяч детей воспользовались программой Kids Go Free

В этом году около двух тысяч детей получили возможность бесплатного перелёта по стране в рамках программы Kids Go Free, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Отдельно хочу остановиться на программе Kids Go Free. Текущие показатели превзошли итоги прошлого года. За весь период реализации в ней приняли участие более 1,5 тысячи семей, 3,2 тысячи детей получили возможность бесплатного авиаперелёта по стране", - отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев .

Ранее отмечалось, что МТС планирует совершенствовать программу, и с 2024 года разрешить группам детей пользоваться бесплатными перелётами.

Также в ведомстве отметили, что в 2024 году казахстанцы начнут получать кешбэк за путешествия внутри страны. В рамках туристского кешбэка планируется возмещение до 20% расходов граждан на отдых внутри страны в период низкого сезона

"В следующем году планируем ввести туристский кешбэк до 20% от стоимости тура. Если турист остановится в гостинице на один день, то ему государство возместит 5% от стоимости тура, если на два дня – 10%, на три дня – 15%, четыре дня и более – 20%. Низким сезоном мы называем период с сентября по ноябрь и с февраля по апрель. Уже есть понимание и поддержка со стороны депутатского корпуса", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нуртас Карипбаев.

Кроме того, внедрены меры господдержки по возмещению гостиницам до 10%. Если предприниматель построит гостиницу, то может претендовать на возмещение от государства.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz выяснил, как можно будет воспользоваться туристским кешбэком.