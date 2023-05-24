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  • Туристский кэшбэк за отдых в Казахстане: как это будет работать
El.kz Сегодня, 12:02
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Сегодня, 12:02
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Фото: El.kz

Туристский кэшбэк за отдых в Казахстане: как это будет работать

Туристский кэшбэк планируется применить для развития внутреннего туризма в стране. Подробности проекта корреспондент BaigeNews.kz выяснил в комитете индустрии туризма.

О том, что в Казахстане по опыту России и Узбекистана предлагается внедрить "туристский кэшбэк" заявил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов в январе этого года. Механизм предусматривает выплату компенсации расходов туристов на организованные внутренние путешествия в низкий сезон в размере от 5 до 20 процентов от стоимости тура.

"Согласно проекту механизма, кэшбэк планируется выплачивать в зависимости от количества ночевок после реализации тура: 1 ночевка – 5% от стоимости тура; 2 ночевки – 10% от стоимости тура; 3 ночевки – 15% от стоимости тура; 4 и более ночевки – 20% от стоимости тура", - сообщили в комитете индустрии туризма министерства культуры и спорта РК.

По информации ведомства, предполагается, что будет два варианта реализации проекта:

  1. Покупка тура от туроператора через маркетлейсы. Маркетплейсы выплачивают кэшбэк за счёт собственных средств, а госорган возмещает им затраты.
  2. Покупка тура от туроператора в оффлайн формате. Планируется направлять средства кэшбэка от государства туроператору, а он, в свою очередь, адресует их туристу.

В комитете заверили, что все будет максимально просто для всех сторон. Например, от туроператора требуется лишь наличие лицензии на деятельность в сфере внутреннего туризма. От маркетплейса - отечественный продукт, удобный механизм пользования для туриста и туроператора. Тур должен быть сформирован туроператором и включать минимум две туристические услуги, в том числе от одной ночёвки в месте размещения. Тур может быть реализован в течение года, количество туристов в нём не ограничено.

В госоргане отметили, что на сегодня разработан проект правил, идёт обсуждение с туристическим рынком и расчёты. Для применения этой меры также нужно внести изменения в законодательные акты. Планируется, что механизм заработает с 2024 года.

"Данная мера позволит повысить культуру организованного отдыха и доступность путешествий внутри страны. А также поможет решить такие проблемы как загруженность летнего и зимнего сезона и снижение стоимости туруслуг за счёт равномерного распределения спроса на отдых", - добавили в комитете.

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Журналист
Сегодня, 12:02
59
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