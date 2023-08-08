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Около 70 человек пострадали из-за шторма "Ханун" в Японии

Сегодня, 05:23
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

 Около 70 человек пострадали и один погиб в результате тропического шторма "Ханун" на яонском острове Окинава, передаёт Общественное телевидение России.

Шторм несёт огромное количество осадков. Сильнейшие дожди сопровождаются мощными порывами ветра. Он срывает с домов крыши, рвёт линии электропередачи.

В прибрежных районах действует предупреждение о сильных волнениях на море. В глубине островов ожидают схода опасных селевых потоков. Шторм медленно движется на северо-запад Японии. В южных регионах отменены авиарейсы.

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