Около 60 иностранцев застряли на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
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Актюбинские полицейские помогли иностранцам, ставшим пленниками непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ночью 11 января актюбинские патрульные полицейские на автодороге Карабутак-Костанай вблизи поселка Талдысай заметили на обочине пассажирский автобус. Выяснилось, что он направлялись из Шымкента в Челябинск, но вышел из строя из-за сильных морозов.
В салоне были трое водителей и 59 пассажиров, включая шестерых несовершеннолетних детей.
Полицейские вместе со спасателями эвакуировали людей. Мужчин они разместили в мечети, а женщин - в общежитии колледжа.