Около 60 иностранцев застряли на трассе в Актюбинской области

Актюбинские полицейские помогли иностранцам, ставшим пленниками непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью 11 января актюбинские патрульные полицейские на автодороге Карабутак-Костанай вблизи поселка Талдысай заметили на обочине пассажирский автобус. Выяснилось, что он направлялись из Шымкента в Челябинск, но вышел из строя из-за сильных морозов.

В салоне были трое водителей и 59 пассажиров, включая шестерых несовершеннолетних детей.

Полицейские вместе со спасателями эвакуировали людей. Мужчин они разместили в мечети, а женщин - в общежитии колледжа.