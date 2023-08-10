Около 40 миллиардов тенге потратил Казахстан на цифровизацию в 2023 году

Казахстан потратил около 40 миллиардов тенге на цифровизацию в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигали на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"На самом деле из общего объёма на всю цифровизацию потрачено в районе 40 миллиардов. Но что мы меняем, когда делаем реинжиниринг? Мы поменяли процесс уведомления прохождения призывной комиссии два раза в год совместно с министерством обороны. В год больше миллиарда тратится на то, чтобы все эти медицинские комиссии собрать, чтобы мужское население прошло медицинский осмотр. Сейчас этого не нужно", - сказал Рустем Бигали.

Спикер добавил, что призывная комиссия - это один из процессов цифровизации. В целом, таких процессов насчитывается больше 460 на сегодня.