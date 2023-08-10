  • 10 Августа, 13:53
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Около 40 миллиардов тенге потратил Казахстан на цифровизацию в 2023 году

Сегодня, 13:20
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BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

Казахстан потратил около 40 миллиардов тенге на цифровизацию в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигали на брифинге в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"На самом деле из общего объёма на всю цифровизацию потрачено в районе 40 миллиардов. Но что мы меняем, когда делаем реинжиниринг? Мы поменяли процесс уведомления прохождения призывной комиссии два раза в год совместно с министерством обороны. В год больше миллиарда тратится на то, чтобы все эти медицинские комиссии собрать, чтобы мужское население прошло медицинский осмотр. Сейчас этого не нужно", - сказал Рустем Бигали. 

Спикер добавил, что призывная комиссия - это один из процессов цифровизации. В целом, таких процессов насчитывается больше 460 на сегодня. 

"И у каждого процесса есть своя разная цена. В чём она считается? Мы считаем количество руководителей, которые в этом участвуют, количество бюрократических процедур. Это всё разматывается в деньги. Менее 30 процентов эффективности, то есть, сокращения шагов не считается у нас оптимизацией. То есть, если мы не сокращаем больше 30 процентов из десяти шагов, мы для себя не считаем это достигнутым результатом", - отметил генеральный директор Центра. 

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