Около 1000 граждан Таджикистана застряли в аэропортах Москвы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на таджикистанский МИД.

"По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 гражданина Таджикистана. Среди них есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот Правительства РФ. После многочасового ожидания на территорию России допущены 322 человека", – указваеся в сообщении.

По данным МИДа, российские власти намерена внести 306 человек в так называемый "список выдворяемых". Уже выдворены 27 человек.

В аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево в зонах содержания граждан без надлежащих условий также находятся десятки таджикистанцев.

"В связи с тем, что застрявшие граждане Таджикистана не обеспечиваются достаточным количеством горячего питания, таджикскими дипломатами во взаимодействии с представителями диаспоры в аэропорт Внуково доставляется питание. В целях оказания необходимой помощи соотечественникам на месте консульской службой диппредставительства Таджикистана в Москве открыт круглосуточный оперативный штаб", – отмечается в сообщении.

Причины возникшей ситуации не сообщаются. При этом на днях таджикская сторона отмечала массовый характер необоснованных случаев отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана. МИД страны рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости.