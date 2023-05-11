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BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 10:31
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Сегодня, 10:31
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Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Около 100 фактов торговли людьми регистрируют в Казахстане ежегодно

С начала 2023 года в Казахстане выявили 65 случаев торговли людьми, передаёт BaigeNews.kz. Одно из них - незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 16 фактов торговли людьми, в том числе 12 несовершеннолетними, 11 случаев вовлечения в занятие проституцией, в том числе троих несовершеннолетних, 37 фактов притоносодержания и сводничества.

Также пресечена деятельность одной ОПГ в данной сфере. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов на форуме в столице. По его словам, ежегодно в стране регистрируется более 100 фактов торговли людьми. 

"Это только борьба с последствиями. По данным НПО, число пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации – в разы больше. Казахстан – полноправный участник более 60-ти договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в этой сфере регулируются множеством законов, приказами госорганов. До определенного времени всё было разрозненно. Полной правовой информацией не владели даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Была размыта ответственность. Элементарно, не определены уполномоченные органы и их компетенции", - заявил Ахметжанов.  

Поэтому МВД разработало проект Закона "О противодействии торговле людьми". Проект содержит шесть глав. Министр отметил, что они предусматривают:

- введение нового понятийного аппарата;

- установление уполномоченных госорганов;

- основы международного сотрудничества;

- определение роли НПО;

- права и обязанности жертв, в том числе несовершеннолетних. 

Также по его словам внедряется международный подход в противодействии торговле людьми – концепция 4 ПИ (Р). 

– Партнерство

Здесь впервые на уровне Закона определяется уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Закрепляются функции других госорганов, НПО, негосударственных коммерческих юр.лиц. 

– Предупреждение

Смещение акцентов на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми.  Здесь предполагается разработка методологии, проведение исследований по поиску причин, способствующих правонарушениям, их устранение. 

– Преследование

Вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

– Помощь жертвам

Здесь законодательно определяется понятие "жертва торговли людьми" вне зависимости от возбуждения уголовного дел. 

"Тем самым создаются правовые основания для получения комплексной социальной помощи (временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение мед.осмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование и другие). Также разработаны сопутствующие проекты законов. В Кодексе "О браке и семье" усиляется защита прав новорожденных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Уголовный кодекс вводится новая категория – преступлений, связанных с торговлей людьми. Также в соответствии с Палермским Протоколом приводится понятие "эксплуатация человека", - сообщил Марат Ахметжанов.

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Журналист
Сегодня, 10:31
307
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