Около 100 фактов торговли людьми регистрируют в Казахстане ежегодно

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

С начала 2023 года в Казахстане выявили 65 случаев торговли людьми, передаёт BaigeNews.kz. Одно из них - незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, 16 фактов торговли людьми, в том числе 12 несовершеннолетними, 11 случаев вовлечения в занятие проституцией, в том числе троих несовершеннолетних, 37 фактов притоносодержания и сводничества.

Также пресечена деятельность одной ОПГ в данной сфере. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов на форуме в столице. По его словам, ежегодно в стране регистрируется более 100 фактов торговли людьми.

"Это только борьба с последствиями. По данным НПО, число пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации – в разы больше. Казахстан – полноправный участник более 60-ти договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в этой сфере регулируются множеством законов, приказами госорганов. До определенного времени всё было разрозненно. Полной правовой информацией не владели даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Была размыта ответственность. Элементарно, не определены уполномоченные органы и их компетенции", - заявил Ахметжанов.

Поэтому МВД разработало проект Закона "О противодействии торговле людьми". Проект содержит шесть глав. Министр отметил, что они предусматривают:

- введение нового понятийного аппарата;

- установление уполномоченных госорганов;

- основы международного сотрудничества;

- определение роли НПО;

- права и обязанности жертв, в том числе несовершеннолетних.

Также по его словам внедряется международный подход в противодействии торговле людьми – концепция 4 ПИ (Р).

– Партнерство

Здесь впервые на уровне Закона определяется уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Закрепляются функции других госорганов, НПО, негосударственных коммерческих юр.лиц.

– Предупреждение

Смещение акцентов на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми. Здесь предполагается разработка методологии, проведение исследований по поиску причин, способствующих правонарушениям, их устранение.

– Преследование

Вводится отсылочная норма на уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

– Помощь жертвам

Здесь законодательно определяется понятие "жертва торговли людьми" вне зависимости от возбуждения уголовного дел.