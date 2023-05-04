Огромный арт-объект в виде казахского чапана установили в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы открылся арт-объект современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева — "Қара Шапан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Трехметровая скульптура чапана выполнена из металла и отсылает нас к казахской и среднеазиатской культуре, где номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности", - сообщили в акимате города.

Воплотить творческую задумку в жизнь художнику помогли казахстанские меценаты при поддержке местных властей.

Новую городскую достопримечательность можно увидеть на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра.