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Сегодня, 11:26
280
280Фото: пресс-служба акимата Алматы
Огромный арт-объект в виде казахского чапана установили в Алматы
В Алматы открылся арт-объект современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева — "Қара Шапан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
"Трехметровая скульптура чапана выполнена из металла и отсылает нас к казахской и среднеазиатской культуре, где номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности", - сообщили в акимате города.
Воплотить творческую задумку в жизнь художнику помогли казахстанские меценаты при поддержке местных властей.
Новую городскую достопримечательность можно увидеть на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра.
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