Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Огромный арт-объект в виде казахского чапана установили в Алматы
пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 11:26
280
Сегодня, 11:26
280
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Огромный арт-объект в виде казахского чапана установили в Алматы

В Алматы открылся арт-объект современного казахстанского художника Сырлыбека Бекботаева — "Қара Шапан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Трехметровая скульптура чапана выполнена из металла и отсылает нас к казахской и среднеазиатской культуре, где номады обменивались чапанами как материальным символом уважения, единства и взаимопонимания, скрепляя союзы и договоренности", - сообщили в акимате города.

Воплотить творческую задумку в жизнь художнику помогли казахстанские меценаты при поддержке местных властей.

Новую городскую достопримечательность можно увидеть на пересечении улиц Панфилова и Кабанбай батыра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:26
280
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх