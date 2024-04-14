В Петропавловске сняли ограничения для потребителей электроэнергии

В Петропавловске ограничение для потребителей электроэнергии снято в полном объёме. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время ограничение для потребителей города в электроэнергии снято в полном объеме. Накануне около 9.20 часов в электрических сетях АО "СевКаз РЭК" было повреждение льдом промежуточной опоры. В 14.38 ограничения по обеспечению электроэнергией были сняты почти в полном объеме, в 20.45 электроснабжение города было восстановлено полностью", — сказал Шынгыс Ильясов.

По его словам, электроснабжение одно подъема водозабора ТОО "Кызылжар Су" осуществляется от четырех линий. В результате резкого подъема уровня воды в реки Есиль и подъема льда 11, 12 апреля были повреждены все четыре питания.

"Была организована доставка трансформатора и дизель-генератора, но в связи с затоплением насосной, сейчас монтируется новая на озере Пестрое. Электрическая часть смонтирована и подано напряжение. Механическую часть планируют завершить сегодня, примерно к 16 часам", — сказал представитель ведомства.

Ранее жители Петропавловска жаловались на перебои с электричеством сразу в нескольких микрорайонах города.